Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2020 ore 07:30

IN APERTURA IL GRANDE RACCORDO ANULARE: CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOR CERVARA ALLA TAGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

SULLA PONTINA CODE DA CASTEL ROMANO AL CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA

SULLA NETTUNENSE CODE A TRATTI DA FRATTOCCHIE A PAVONA IN DIREZIONE FRATTOCCHIE

INFINE TRASPORTO PUBBLICO. SULLA LINEA ROMA-LIDO DA DOMANI PER LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO LA TRATTA LIDO CENTRO – COLOMBO SARA’ CHIUSA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.

