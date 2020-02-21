Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 21 FEBBRAIO 2020 ORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DEL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA IL GRANDE RACCORDO ANULARE: CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOR CERVARA ALLA TAGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
SULLA PONTINA CODE DA CASTEL ROMANO AL CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA
SULLA NETTUNENSE CODE A TRATTI DA FRATTOCCHIE A PAVONA IN DIREZIONE FRATTOCCHIE
INFINE TRASPORTO PUBBLICO. SULLA LINEA ROMA-LIDO DA DOMANI PER LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO LA TRATTA LIDO CENTRO – COLOMBO SARA’ CHIUSA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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