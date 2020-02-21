Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2020 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 21 FEBBRAIO 2020 ORE 08.05 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA IL GRANDE RACCORDO ANULARE: CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA CASSIA BIS
E PROSEGUENDO CON IL RACCORDO CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE TRA ROMA-FIUMICINO E OSTIENSE E TRA PRENESTINA E TIBURTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOR CERVARA ALLA TAGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
SULLA ROMA FIUMICINO CODE A TRATTI DAL RACCORDO AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA
SULLA PONTINA CODE DA CASTEL ROMANO AL CASTEL DI DECIMA VERSO ROMA
SU VIA APPIA CODE A TRATTI TRA FRATTOCCHE E ALBANO LAZIALE NEI DUE SENSI
SULLA NETTUNENSE CODE A TRATTI DA FRATTOCCHIE A PAVONA IN DIREZIONE FRATTOCCHIE
PER IL TRASPORTO PUBBLICO. SULLA LINEA ROMA-LIDO DA DOMANI PER LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO LA TRATTA LIDO CENTRO – COLOMBO SARA’ CHIUSA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO RALLENTAMENTI SULLA LINEA FL3 VITERBO-ROMA PER UN INCONVENIENTE TECNICO AD UN PASSAGGIO A LIVELLO A SAN MARTINO AL CIMINO. RITARDI FINO A 25 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
INFINE RICORDIAMO CHE A FROSINONE OGGI E’ PREVISTO IL BLOCCO ECOLOGICO DEI VEICOLI CON TARGHE ALTERNE. STOP ALLA CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI CON TARGHE DISPARE. POSSONO CIRCOLARE SOLO TARGHE PARI E VEICOLI ELETTRICI, IBRIDI A METANO E GPL.
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, A PIÙ TARDI
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