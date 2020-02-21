Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2020 ore 08:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 21 FEBBRAIO 2020 ORE 08.35 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA IL GRANDE RACCORDO ANULARE: CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE TRA ROMA-FIUMICINO E ARDEATINA, TRA PRENESTINA E TIBURTINA E TRA FLAMINIA E CASSIA BIS
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOGLIATTI ALLA TAGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
SULLA ROMA FIUMICINO CODE DAL RACCORDO AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE ROMA
SULLA PONTINA CODE DA VIA DEI RUTULI A VIA LAURENTINA VERSO ROMA
SU VIA APPIA CODE A TRATTI TRA FRATTOCCHE E ALBANO LAZIALE NEI DUE SENSI
SULLA NETTUNENSE CODE A TRATTI DA FRATTOCCHIE A PAVONA IN DIREZIONE FRATTOCCHIE
CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E L’OLGIATA NEI DUE SENSI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO. SULLA LINEA ROMA-LIDO DA DOMANI PER LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO LA TRATTA LIDO CENTRO – COLOMBO SARA’ CHIUSA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
INFINE RICORDIAMO CHE A FROSINONE OGGI E’ PREVISTO IL BLOCCO ECOLOGICO DEI VEICOLI CON TARGHE ALTERNE. STOP ALLA CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI CON TARGHE DISPARE. POSSONO CIRCOLARE SOLO TARGHE PARI E VEICOLI ELETTRICI, IBRIDI A METANO E GPL.
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, A PIÙ TARDI
Servizio fornito da Astral