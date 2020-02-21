Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 21 FEBBRAIO 2020 ORE 09.05 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA IL GRANDE RACCORDO ANULARE: CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA BUFALOTTA E TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE TRA ROMA-FIUMICINO E TIBURTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOGLIATTI ALLA TAGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
SULLA ROMA FIUMICINO CODE DAL RACCORDO AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE ROMA
SULLA PONTINA CODE DA VIA DEI RUTULI A VIA LAURENTINA VERSO ROMA
SU VIA APPIA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA FRATTOCCHE NEI DUE SENSI
SULLA NETTUNENSE CODE A TRATTI DA FRATTOCCHIE A FONTANA DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI
CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA SALARIA DA MONTEROTONDO SCALO A SETTEBAGNI DIREZIONE ROMA
CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E L’OLGIATA NEI DUE SENSI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO. SULLA LINEA ROMA-LIDO DA DOMANI PER LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO LA TRATTA LIDO CENTRO – COLOMBO SARA’ CHIUSA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
INFINE RICORDIAMO CHE A FROSINONE OGGI E’ PREVISTO IL BLOCCO ECOLOGICO CON TARGHE ALTERNE. STOP ALLA CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI CON TARGHE DISPARE. POSSONO CIRCOLARE SOLO TARGHE PARI E MEZZI ELETTRICI, IBRIDI A METANO E GPL.
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, A PIÙ TARDI
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