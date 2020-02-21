Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 21 FEBBRAIO 2020 ORE 09.35 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA IL TRATTO URBANO DELLA A24: VERSO IL CENTRO SI STA IN FILA A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST. PER USCIRE DALLA CAPITALE CODE DA TOR CERVARA AL RACCORDO.
CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA SALARIA DA MONTEROTONDO SCALO A SETTEBAGNI DIREZIONE ROMA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA FLAMINIA E NOMENTANA E PIU AVATI CODE PER INCENDENTE TRA CASILINA E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA-FIUMICINO ALLA TIRBURTINA
SULLA ROMA FIUMICINO CODE DAL RACCORDO AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE ROMA
CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E L’OLGIATA NEI DUE SENSI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO. SULLA LINEA ROMA-LIDO DA DOMANI PER LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO LA TRATTA LIDO CENTRO – COLOMBO SARA’ CHIUSA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
INFINE RICORDIAMO CHE A FROSINONE OGGI E’ PREVISTO IL BLOCCO ECOLOGICO CON TARGHE ALTERNE. STOP ALLA CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI CON TARGHE DISPARE. POSSONO CIRCOLARE SOLO TARGHE PARI E MEZZI ELETTRICI, IBRIDI A METANO E GPL.
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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