Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 20 FEBBRAIO 2020 ORE 11.20 FEDERICO DI LERNIA

AL MOMENTO NON SI SEGNALANO CRITICITA’ SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRATE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE.

SEGNALIAMO TUTTAVIA UN INCIDENTE CHE GENERA CODE SU VIA PRENESTINA DA VIA DI TERRANOVA E VIA PONTE DI NONA NEI DUE SENSI

PER IL TRASPORTO PUBBLICO. SULLA LINEA ROMA-LIDO DA DOMANI PER LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO LA TRATTA LIDO CENTRO – COLOMBO SARA’ CHIUSA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO CHE LA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA-NAPOLI RISULTA RALLENTANTA IN DIREZIONE ROMA PER UN GUASTO ALLA LINEA A PIGNATARO MAGGIORE. RITARDI FINO A 20 MINUTI

RITARDI ANCHE PER LA FL1 ROMA-FIUMICINO-ORTE PER GUASTO ALLA LINEA TRA PONTE GALERIA E FIUMICINO AEROPORTO. 15 MIN DI RITARDO PER I TRENI IN VIAGGIO

INFINE RICORDIAMO CHE A FROSINONE OGGI E’ PREVISTO IL BLOCCO ECOLOGICO CON TARGHE ALTERNE. STOP ALLA CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI CON TARGHE DISPARE. POSSONO CIRCOLARE SOLO TARGHE PARI E MEZZI ELETTRICI, IBRIDI A METANO E GPL.

DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO

