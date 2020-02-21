Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 21 FEBBRAIO 2020 ORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON IL RACCORDO: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER VEICOLO IN PANNE ALTEZZA AURELIA.
CODE PER INCIDENTE SU VIA TUSCOLANA DA VIA PETROCELLI A VIA DI TOR VERGATA NEI DUE SENSI
SEGNALIAMO CODE SU VIA PRENESTINA DA VIA DI TERRANOVA E VIA PONTE DI NONA NEI DUE SENSI
SULLA A24 RALLENTAMENTI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA NEI DUE SENSI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO. SULLA LINEA ROMA-LIDO DA DOMANI PER LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO LA TRATTA LIDO CENTRO – COLOMBO SARA’ CHIUSA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO RALLETAMENTI PER LA FL1 ROMA-FIUMICINO-ORTE PER GUASTO ALLA LINEA TRA PONTE GALERIA E FIUMICINO AEROPORTO. 15 MIN DI RITARDO PER I TRENI IN VIAGGIO
RASLLENTAMENTI ANCHE SULLA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA PER UN GUASTO ALLA LINEA A FORMIA. RITARDI FINO A 20 MINUTI.
INFINE RICORDIAMO CHE A FROSINONE OGGI E’ PREVISTO IL BLOCCO ECOLOGICO CON TARGHE ALTERNE. STOP ALLA CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI CON TARGHE DISPARE. POSSONO CIRCOLARE SOLO TARGHE PARI E MEZZI ELETTRICI, IBRIDI A METANO E GPL.
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, A PIÙ TARDI
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