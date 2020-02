Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 21 FEBBRAIO 2020 ORE 15.20 VALERIA VERNINI

APRIAMO CON IL RACCORDO , IN ESTERNA SEGNALIAMO CODE A TRATTI TRA LA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA, IN INTERNA INVECE QUALCHE DISAGIO TRA LA CENTRALE DEL LATTE E LA TIBURTINA

SULLA A24 RALLENTAMENTI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE DELL’AQUILA ANCHE A CAUSA DELLA PRESENZA DI CANTIERI STRADALI

SU VIA CASILINA CODE PER TRAFFICO INTENSO ALTEZZA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI

RALLENTAMENTI SU VIA TIBURTINA TRA TIVOLI E TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO

LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ROMA PISA E’ RALLENTATA IN DIREZIONE DI PISA A CAUSA DI UN GUASTO ALLA LINEA TRA ROSIGNANO E QUERCIANELLA. RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

ANCHE SULLA LINEA ROMA NAPOLI VIA FORMIA LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA IN DIREZIONE NAPOLI PER UN GUASTO ALLA LINEA A FORMIA.RITARDI FINO A 40 MINUTI PE RI TRENI I NVIAGGIO

INFINE RICORDIAMO CHE A FROSINONE OGGI È PREVISTO IL BLOCCO ECOLOGICO CON TARGHE ALTERNE. STOP ALLA CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI CON TARGHE DISPARE. POSSONO CIRCOLARE SOLO TARGHE PARI E MEZZI ELETTRICI, IBRIDI A METANO E GPL.

