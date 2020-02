Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2020 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 21 FEBBRAIO 2020 ORE 16.20 VALERIA VERNINI

PARTIAMO CON VIA TIBURTINA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI

SITUAZIONE ANALOGA SUL RACCORDO,IN ESTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DELLA COLOMBO CON RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA COMPLANARE DELLA ROMA FIUMICINO E A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD MENTRE IN INTERNA INCOLONNAMENTI TRA TRIONFALE E CASSIA BIS SEMPRE A CAUSA DI INCIDENTE E A SEGUIRE CODE TRA DIRAMAZIOEN ROMA NORD E A 24

ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24. CODE TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN DIREIZONE DEL RACCORDO

RIMANIAMO SULL’A24 ROMA TERAMO CODE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA DI LAVORI

MENTRE SU VIA CASSIA CODE ATRATTI TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI

SPOSTIAMOCI SU VIA PRENESTINA PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DI PRATO FIORITO A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE IN DIREZIONE DI ROMA

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA ROMA-LIDO DOMANI 22 E DOMENICA 23 FEBBRAIO PER LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO LA TRATTA LIDO CENTRO – COLOMBO SARA’ CHIUSA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.

