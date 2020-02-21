Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2020 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 21 FEBBRAIO 2020 ORE 17.05 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DALL’INCIDENTE IN VIA DI RISOLUZIONE SU VIA TIBURTINA, PERMANGONO INCOLONNAMENTI NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DLE CENTRO URBANO DI TIVOLI
SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO, IN ESTERNA PERMANOGONO CODE A SEGUITO DI INCIDENTE TRA COLOMBO E PISANA CON RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO A CAUSA DELLA DIFFICOLTà DI IMMISIIONE SUL RACCORDO IN ESTERNA E A SEGUIRE CODE TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD MENTRE IN INTERNA DISAGI A CAUSA DI INCIDENTE TRA BOCCE E CASSIA E ASEGUIRE RASLLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E A 24
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
RIMANIAMO SULL’A24 ROMA TERAMO CODE A CAUSA DI LAVORI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA NELLE DUE DIREZONI
DISAGI SULLA SULLA ROMA FIUMICINO IN DIREZIONE DI FIUMICINO A CAUSA DI UN INCIDENTE CON CODE TRA COLOMBO E VIA ISACCO NETOWN MENTRE NEL SEN SO OPPOSTO INCOLONNAMENTI TRA RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA ROMA-LIDO DOMANI 22 E DOMENICA 23 FEBBRAIO PER LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO LA TRATTA LIDO CENTRO – COLOMBO SARA’ CHIUSA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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