Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2020 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 21 FEBBRAIO 2020 ORE 17.35 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO, INTERNA PERMANGONO CODE A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA PISANA E CASSIA E A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E A 24 MENTRE IN ESTERNA CODE A CAUSA DI INCIDENTE TRA COLOMBO E PISANA CON RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO A CAUSA DELLA DIFFICOLTà DI IMMISIIONE SUL RACCORDO IN ESTERNA E A SEGUIRE CODE TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
RIMANIAMO SULL’A24 ROMA TERAMO, TRAFFICO IN AUMENTO TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA A CAUSA DI LAVORI
SPOSTIAMOCI SULLA ROMA FIUMICINO, INCOLONNAMENTI NELLE DUE DIREZIONI. IN DIREZIONE DI FIUMICINO UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA VIA LAURENTINA E VIA ISACCO NEWTON MENTRE NEL SENSO OPPOSTO CODE TR ARACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIOEN DELL’EUR
SU VIA TIBURTINA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TIVOLI TERME E SETTEVILLE NELLE DUE DIREZIONI
SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI TRAFFICO INTENSO SU VIA NETTUENENSE TRA FRATTOCCHIE E FONTANA DI PAPA
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO SULLA VIABILITA’
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