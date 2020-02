Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2020 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 21 FEBBRAIO 2020 ORE 18.05 VALERIA VERNINI

BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMOD AL RACCORDO,PERMANGONO CODE A SEGUITO DI INCIDENTE IN ESTERNA TRA COLOMBO E PISANA CON RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO A CAUSA DELLA DIFFICOLTà DI IMMISIIONE SUL RACCORDO IN ESTERNA E A SEGUIRE CODE TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD

MENTRE IN INTERNA CODE TRA PISANA E TRIONFALE E A SEGUIRE TRA NOMENTANA E A24

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO .

RIMANIAMO SULL’A24 ROMA TERAMO, TRAFFICO IN AUMENTO TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA A CAUSA DI LAVORI

SPOSTIAMOCI SULLA ROMA FIUMICINO, INCOLONNAMENTI NELLE DUE DIREZIONI. IN DIREZIONE DI FIUMICINO UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA VIA LAURENTINA E VIA ISACCO NEWTON MENTRE NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DELL’EUR

SU VIA FLAMINIA CODE A TRATTI TRA PRIMA PORTA E QUARTICCIOLO IN DIREZIOEN DI VITERBO

NELLE DUE DIREZIONI TRAFFICO INTENSO SU VIA NETTUENENSE TRA FRATTOCCHIE E FONTANA DI PAPA

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA ROMA-LIDO DOMANI 22 E DOMENICA 23 FEBBRAIO PER LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO LA TRATTA LIDO CENTRO – COLOMBO SARA’ CHIUSA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO SULLA VIABILITA’

