Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2020 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 21 FEBBRAIO 2020 ORE 18.35 VALERIA VERNINI

BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DAL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA COLOMBO E PISANA CON RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO A CAUSA DELLA DIFFICOLTà DI IMMISIIONE SUL RACCORDO IN ESTERNA E A SEGUIRE CODE TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD

MENTRE IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E APPIA

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 INCOLONNAMENTI TRA PORTONACCIO E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

RIMANIAMO SULL’A24 ROMA TERAMO, TRAFFICO IN AUMENTO TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA CAUSA DI LAVORI NELLE DUE DIREZIONI

SULLA ROMA FIUMICINO, RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI TRA ISACCO NEWTON E COLOMBO

A CAUSA DI INCIDENTE SI STA IN CODA SU VIA PONTINA TRA CASALAZZARA E APRILIA IN DIREZIOEN DI LATINA

SU VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI SANT’ALESSABDRO UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’INTERSEZIONE CON VIA RINALDO D’AQUINO NELLE DUE DIREZIONI

SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI CODE SU VIA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E MALBORGHETTO

A CAUSA DI INCIDENTE SI STA IN CODA SU VIA ANAGNINA ALL’ALTEZZA DI GROTTAFERRATA IN DIREZIONE DI ROCCA DI PAPA

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO SULLA VIABILITA’

Servizio fornito da Astral