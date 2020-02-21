Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2020 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 21 FEBBRAIO 2020 ORE 18.35 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA COLOMBO E PISANA CON RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO A CAUSA DELLA DIFFICOLTà DI IMMISIIONE SUL RACCORDO IN ESTERNA E A SEGUIRE CODE TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
MENTRE IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E APPIA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 INCOLONNAMENTI TRA PORTONACCIO E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
RIMANIAMO SULL’A24 ROMA TERAMO, TRAFFICO IN AUMENTO TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA CAUSA DI LAVORI NELLE DUE DIREZIONI
SULLA ROMA FIUMICINO, RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI TRA ISACCO NEWTON E COLOMBO
A CAUSA DI INCIDENTE SI STA IN CODA SU VIA PONTINA TRA CASALAZZARA E APRILIA IN DIREZIOEN DI LATINA
SU VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI SANT’ALESSABDRO UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’INTERSEZIONE CON VIA RINALDO D’AQUINO NELLE DUE DIREZIONI
SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI CODE SU VIA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E MALBORGHETTO
A CAUSA DI INCIDENTE SI STA IN CODA SU VIA ANAGNINA ALL’ALTEZZA DI GROTTAFERRATA IN DIREZIONE DI ROCCA DI PAPA
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO SULLA VIABILITA’
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