Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2020 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 21 FEBBRAIO 2020 ORE 19.05 VALERIA VERNINI

BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DAL RACCORDO, IN ESTERNA CODE TRA ROMA FIUMICINO E COLOMBO E ASEGUIRE TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA E APPIA

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 INCOLONNAMENTI TRA PORTONACCIO E RACCORDO IN DIREZIO DI QUEST’ULTIMO MENTRE NRL SENSO OPPOSTO TRA TOGLIATTI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO

RIMANDENDO SULL’A24 ROMA TERAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO A CAUSA DI LAVORI NELLE DUE DIREZIONI TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA

SULLA ROMA FIUMICINO INCOLONNAMENTI NELLE DUE DIREZIONI . IN DIREZIONE DI FIUMICINO SI STA IN CODA TRA LAURENTINA E ISACCO NEWTON MENTRE NEL SENSO OPPOSTO DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA DEL CAPPELLACCIO

SI PROCEDE A RILENTO SU VIA COLOMBO TRA TORRINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIOEN DI OSTIA

SU VIA PONTINA TRAFFICO INTENSO A CAUSA DI INCIDENTE TRA CASALAZZARA E APRILIA IN DIREZIONE DI LATINA

SI STA IN CODA SU VIA LAURENTINA TRA IL RACCORDO E VIA DI VALLERANO IN USCITA DA ROMA ANCHE A CAUSA DI INCIDENTE

MENTRE SU VIA CASILINA CODEA TRATTI TRA BORGHESIANA E LAGHETTO NELLE DUE DIREZIONI

A CAUSA DI INCIDENTE SI STA IN CODA SU VIA ANAGNINA ALL’ALTEZZA DI GROTTAFERRATA IN DIREZIONE DI ROCCA DI PAPA

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral