Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 21 FEBBRAIO 2020 ORE 20.20 VALERIA VERNINI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON l’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

CIRCOLAZIONE IN GRADUALE RIPRESA SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO ECCETTO DEI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD MENTRE IL INTERNA TRA NOMENTANA E A24

SULL’A24 ROMA TERAMO SI STA IN CODA TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA DI LAVORI

INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO TRA TORRINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE DI OSTIA

SU VIA PONTINA PERMANGONO CODE A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA CASALAZZARA E APRILIA IN DIREZIONE DI LATINA

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA ROMA-LIDO DOMANI 22 E DOMENICA 23 FEBBRAIO PER LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO LA TRATTA LIDO CENTRO – COLOMBO SARA’ CHIUSA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI

INFINE TERMINIAMO CON I LAVORI

AL VIA QUESTA SERA ALLE ORE 20:00 I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO AL SOTTOPASSO TRA VIA PONTINA E VIA CRISTOFORO COLOMBO A CURA DI ANAS AL KM 11 NELLE DUE DIREZIONI SIA IN FASCIA DIURNA CHE NOTTURNA CON CONSEGUENTE LIMITAZIONE AL TRANSITO VEICOLARE. TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER LA META’ DI MARZO. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO

SEMPRE QUESTA SERA DALLE ORE 22.00 E FINO ALLE ORE 5:00 DI DOMANI 22 FEBBRAIO SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD RESTERA’CHIUSA L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI FIANO ROMANO NELLE DUE DIREZIONI

IN ALTERNATIVA, SI CONSIGLIA DI SEGUIRE LE INDICAZIONI PER RIETI-PASSO CORESE E PERCORRERE LA SS4 DIR. VERSO ROMA CON RIENTRO IN AUTOSTRADA.

ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA VALERIA VERNINI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA.

IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

