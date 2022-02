Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2022 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 21 FEBBRAIO 2022 ORE 11:20 FEDERICO MONTI

UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

TRAFFICO BLOCCATO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER NOMENTANA E LA A24, E, PROSEGUENDO, TRA APPIA E LAURENTINA.

DIAMO UNO SGUARDO AI CANTIERI. I LAVORI NOTTURNI SULLA PONTINA ANDRANNO AVANTI SINO AL 4 MARZO, CAUSA INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL SOTTOPASSO AL KM 19+500 A CURA DI ASTRAL SPA. CHIUSA LA CARREGGIATA IN DIREZIONE TERRACINA TRA I KM 15 E 21 CIRCA, DALLE 22.00 ALLE 06.00. CONTESTUALMENTE, SONO CHIUSE LE RAMPE DI IMMISSIONE E USCITA NEL TRATTO INTERESSATO DAGLI INTERVENTI USCITA OBBLIGATORIA SVINCOLO TOR DE’ CENCI/SPINACETO.

CONCLUDIAMO CON IL METEO. PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE. DALLA TARDA MATTINATA DI OGGI, LUNEDI’ 21 FEBBRAIO E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE, SI PREVEDONO SUL LAZIO VENTI DA FORTI A BURRASCA DAI QUADRANTI OCCIDENTALI E FORTI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.

DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO. AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

Servizio fornito da Astral