Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2022 ore 17:15

APRIAMO CON L’A1 FIRENZE ROMA DOVE AL MOMENTO A CAUSA DI LAVORI IN DIREZIONE FIRENZE ABBIAMO UNA CODA DI 3KM, IN AUMENTO TRA ORVIETO E FABRO

SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA VIA LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD

IN INTERNA CODE TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA

PRIMI RALLENTMANETI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI E AL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE

CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA CASILINA DA VIA DI TORRENOVA AL GRA IN DIREZIONE ROMA

CODE PER INCIDENTE SU VIA DI CASTEL FUSANO ALTEZZA VIA OSTIENSE CON RIPERCUSSIONI SULLA STESSA

PER IL TRASPORTO MARITTIMO CAUSA CONDIZIONI METEO AVVERSE, NON VERRA EFFETTUATA LA CORSA NAVE FORMIA-PONZA DELLE ORE 17.30

DIAMO UNO SGUARDO AI CANTIERI. I LAVORI NOTTURNI SULLA PONTINA ANDRANNO AVANTI SINO AL 4 MARZO, CAUSA INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL SOTTOPASSO AL KM 19+500 A CURA DI ASTRAL SPA. CHIUSA LA CARREGGIATA IN DIREZIONE TERRACINA TRA I KM 15 E 21 CIRCA, DALLE 22.00 ALLE 06.00. CONTESTUALMENTE, SONO CHIUSE LE RAMPE DI IMMISSIONE E USCITA NEL TRATTO INTERESSATO DAGLI INTERVENTI.

USCITA OBBLIGATORIA SVINCOLO TOR DE’ CENCI/SPINACETO.

CONCLUDIAMO CON IL METEO. PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE. DALLA TARDA MATTINATA DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE, SI PREVEDONO SUL LAZIO VENTI DA FORTI A BURRASCA DAI QUADRANTI OCCIDENTALI E FORTI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.

