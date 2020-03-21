Viabilità Roma Regione Lazio del 21-03-2020 ore 08:30
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VIABILITÀ DEL 21 MARZO 2020 ORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
PER EFFETTO DELLE MISURE RESTRITTIVE ATTE A CONTENERE L’EMERGENZA CORONAVIRUS, LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA;
SEMPRE CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA SUL TERRITORIO, SU DISPOSIZIONE DELLA REGIONE LAZIO E’ STATO ISOLATO IL COMUNE DI FONDI, CON DIVIETO DI ACCESSO E DI USCITA; RIGUARDO AL TRASPORTO MARITTIMO, PER CONSENTIRE LA SANIFICAZIONE DELLE STRADE NEL COMUNE DI VENTOTENE, LA CORSA DELL’UNITA’ VELOCE VENTOTENE – FORMIA DI OGGI 21 MARZO E’ STATA POSTICIPATA ALLE ORE 16;
RICORDIAMO INFINE CHE A SEGUITO DEL DECRETO LEGGE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19, SI INVITA A RESTARE IN CASA E A EVITARE SPOSTAMENTI SE NON PER MOTIVI DI COMPROVATA NECESSITÀ; A PARTIRE DA OGGI INTENSIFICATI ANCHE I CONTROLLI, CON INCREMENTO DEI POSTI DI BLOCCO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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