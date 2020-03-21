Viabilità Roma Regione Lazio del 21-03-2020 ore 09:30
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VIABILITÀ DEL 21 MARZO 2020 ORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
PER EFFETTO DELLE MISURE RESTRITTIVE ATTE A CONTENERE L’EMERGENZA CORONAVIRUS, IL TRAFFICO E’ REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA; QUALCHE RALLENTAMENTO SI SEGNALA SU ALCUNE CONSOLARI, NEL DETTAGLIO SULLA CASSIA, ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DELLA GIUSTINIANA, E SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ SULLA SALARIA, NEI PRESSI DI CASTEL GIUBILEO;
E CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA SUL TERRITORIO, SU DISPOSIZIONE DELLA REGIONE LAZIO E’ STATO ISOLATO IL COMUNE DI FONDI, CON DIVIETO DI ACCESSO E DI USCITA;
RIGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO, E’ STATO RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO SULLE LINEE A B E C DELLA METROPOLITANA E SULLE FERROVIE ROMA LIDO, ROMA VITERBO E TERMINI CENTOCELLE, CON ULTIME PARTENZE DEI TRENI ALLE 21; RIPROGRAMMATO ANCHE IL SERVIZIO DEI TRENI REGIONALI, CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE;
RICORDIAMO INFINE CHE A SEGUITO DEL DECRETO LEGGE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19, SI INVITA A RESTARE IN CASA E A EVITARE SPOSTAMENTI SE NON PER MOTIVI DI COMPROVATA NECESSITÀ;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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