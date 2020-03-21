Viabilità Roma Regione Lazio del 21-03-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 21 MARZO 2020 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
PER EFFETTO DELLE MISURE RESTRITTIVE ATTE A CONTENERE L’EMERGENZA CORONAVIRUS, IL TRAFFICO E’ REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA; QUALCHE RALLENTAMENTO SI SEGNALA SULL’ AURELIA, ALL’ALTEZZA DI VIA AURELIA ANTICA NELLE DUE DIREZIONI; SULLO STESSO TRATTO RICORDIAMO CHE E’ ATTIVA RIDUZIONE DI CARREGGIATA PER LAVORI;
SEMPRE CON RIFERIMENTO AI CANTIERI, E’ IN CORSO LA SECONDA FASE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XIII, CHIUSA IN DIREZIONE DELLA SALARIA; ATTIVE DEVIAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE, SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO;
RICORDIAMO INFINE CHE A SEGUITO DEL DECRETO LEGGE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19, SI INVITA A RESTARE IN CASA E A EVITARE SPOSTAMENTI SE NON PER MOTIVI DI COMPROVATA NECESSITÀ;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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