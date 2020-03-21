Viabilità Roma Regione Lazio del 21-03-2020 ore 13:30
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VIABILITÀ DEL 21 MARZO 2020 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA, PER EFFETTO DELLE MISURE RESTRITTIVE ATTE A CONTENERE L’EMERGENZA CORONAVIRUS;
RIGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO, E’ STATO RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO SULLE LINEE A B E C DELLA METROPOLITANA; SULLA LINEA B, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA C, OGGI E DOMANI SERVIZIO SOSPESO NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO – LAURENTINA, ATTIVI BUS SOSTITUTIVI FINO ALLE 21; SERVIZIO RIPROGRAMMATO ANCHE SULLE FERROVIE ROMA LIDO, ROMA VITERBO E TERMINI CENTOCELLE, CON ULTIME PARTENZE DEI TRENI SEMPRE ALLE 21;
E CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA SUL TERRITORIO, RICORDIAMO CHE A SEGUITO DEL DECRETO LEGGE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19, SI INVITA A RESTARE IN CASA E A EVITARE SPOSTAMENTI SE NON PER MOTIVI DI COMPROVATA NECESSITÀ.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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