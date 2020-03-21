Viabilità Roma Regione Lazio del 21-03-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL21 MARZO 2020 ORE 15.20 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL L’INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
PER EFFETTO DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO
VEDIAMO ALLORA LE ALTRE NOTIZIE
NELLA GALLERIA GIOVANNI XXII SONO IN CORSO I LAVORI DI MANUTENZIONE NEL TUNNEL IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO/SALARIA, TUNNEL CHE QUINDI È CHIUSO AL TRAFFICO TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO. PER I PERCORSI ALTERNATIVI POTETE CONSULTARE IL NS SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.
PER L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL CORONAVIRUS, A ROMA È PARTITO IL NUOVO PIANO DI TRASPORTO PUBBLICO: PER METRO, TRAM E BUS ULTIMA CORSA DAI CAPOLINEA ALLE ORE 21:00, CON FREQUENZE DI PASSAGGIO RIDOTTE, COME DA ORARIO ESTIVO. SOSPESO IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI.
ORARIO RIDOTTO ANCHE SULLE FERROVIE ROMA LIDO, ROMA VITERBO E TERMINI CENTOCELLE.
RIMODULATO INOLTRE IL PROGRAMMA DEI TRENI REGIONALI E DELLE FRECCE, CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE.
INFINE,
INVITIAMO A SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ .
RICORDIAMO CHE SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI SOLO PER MOTIVI DI STRETTA NECESSITÀ. I MODULI DELL’AUTOCERTIFICAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI SONO SCARICABILI DAL SITO DELLA REGIONE LAZIO.
DA VALERIA VERNINI E DA ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA È TUTTO,AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral