Viabilità Roma Regione Lazio del 21-03-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DEL21 MARZO 2020 ORE 15.20 VALERIA VERNINI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL L’INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

PER EFFETTO DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO

VEDIAMO ALLORA LE ALTRE NOTIZIE

NELLA GALLERIA GIOVANNI XXII SONO IN CORSO I LAVORI DI MANUTENZIONE NEL TUNNEL IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO/SALARIA, TUNNEL CHE QUINDI È CHIUSO AL TRAFFICO TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO. PER I PERCORSI ALTERNATIVI POTETE CONSULTARE IL NS SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.

PER L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL CORONAVIRUS, A ROMA È PARTITO IL NUOVO PIANO DI TRASPORTO PUBBLICO: PER METRO, TRAM E BUS ULTIMA CORSA DAI CAPOLINEA ALLE ORE 21:00, CON FREQUENZE DI PASSAGGIO RIDOTTE, COME DA ORARIO ESTIVO. SOSPESO IL SERVIZIO DEI BUS NOTTURNI.

ORARIO RIDOTTO ANCHE SULLE FERROVIE ROMA LIDO, ROMA VITERBO E TERMINI CENTOCELLE.

RIMODULATO INOLTRE IL PROGRAMMA DEI TRENI REGIONALI E DELLE FRECCE, CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE.

INFINE,

INVITIAMO A SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ .

RICORDIAMO CHE SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI SOLO PER MOTIVI DI STRETTA NECESSITÀ. I MODULI DELL’AUTOCERTIFICAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI SONO SCARICABILI DAL SITO DELLA REGIONE LAZIO.

DA VALERIA VERNINI E DA ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA È TUTTO,AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral