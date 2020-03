Viabilità Roma Regione Lazio del 21-03-2020 ore 16:30

VIABILITÀ DEL21 MARZO 2020 ORE 16.20 VALERIA VERNINI

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

PER EFFETTO DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO

NELL’AMBITO DEL TRASPORTO AEREO, RICORDIAMO CHE È CHIUSO IL TERMINAL DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO; MENTRE DA OGGI 17 MARZO RESTERA’ CHIUSO ANCHE IL TERMINAL 1 DELL’AEROPORTO LEONARDO DA VINCI, MENTRE RESTERÀ OPERATIVO IL TERMINAL 3 PER LE OPERAZIONI DI CHECK IN, CONTROLLI E RICONSEGNA BAGAGLI.

SEMPRE PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS, SUL FRONTE DEL TRASPORTO FERROVIARIO SONO STATI ADOTTATI NUMEROSI PROVVEDIMENTI,E’ STATO

RIMODULATO IL PROGRAMMA DEI TRENI REGIONALI E DELLE FRECCE, CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE.

NEL COMUNE DI FONDI ATTIVE MISURE DI CONTENIMENTO AL DIFFONDERSI DEL COVIDー19, COME DA ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO CON

DIVIETO DI ALLONTANAMENTO DI TUTTE LE PERSONE PRESENTI NEL COMUNE E DIVIETO DI ACCESSO NEL COMUNE, SALVO PER I MOTIVI CONSENTITI NELL’ORDINANZA

IN0PÒTRE TUTTI I TRENI DELLA LINEA FL7 ROMANAPOLI VIA FORMIA NON EFFETTUERANNO FERMATA NELLA STAZIONE FONDI -SPERLONGA

ANCHE COTRAQL HA SOSPESP TUTTE LE FERMATE , IN SALITA E DISCESA DI PASSEGGERI

ATTIVE LE DEVIAZIONI PER I MEZZI MERCI CON DESTINAZIONE MOF – CENTRO AGROALIMENTARE.

