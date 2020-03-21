Viabilità Roma Regione Lazio del 21-03-2020 ore 17:30
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VIABILITÀ DEL21 MARZO 2020 ORE 17.20 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL L’INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
PER EFFETTO DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO
IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA FERROVIA ROMA-LIDO
NELLE GIORNATE DEL 28 E 29 MARZO E DEL 4 E 5 APRILE
PER CONSENTIRE I LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO
LA CIRCOLAZIONE SARA’ INTERROTTA
TRA LE STAZIONI LIDO CENTRO E COLOMBO, NELLE DUE DIREZIONI
IN ALTERNATIVA POTRANNO ESSERE UTILIZZATE LE LINEE BUS 06 E, SOLO IL SABATO LE 061 E 064
RICORDIAMO, ANCHE IN QUESTO CASO, CHE GLI SPOSTAMENTI POSSONO ESSERE EFFETTUATI SOLO IN CASO DI COMPROVATO MOTIVO
TRASPORTO PUBBLICO
PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA METROC, OGGI E DOMANI LA CIRCOLAZIONE NELLA TRATTA TRA CASTROPRETORIO E LAURENTINA SARA’ INTERROTTA PER L’INTERA GIORNATA, ATTIVO SINO ALLE ORE 21.00 IL SERVIZIO NAVETTA SOSTITUTIVO DENOMINATO MB.
SOSPESO IL SERVIZIO BUS NOTTURNO DOPO LE ORE 21 SU INTERA RETE METROPOLITANA
INFINE,
INVITIAMO A SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ .
RICORDIAMO CHE SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI SOLO PER MOTIVI DI STRETTA NECESSITÀ. I MODULI DELL’AUTOCERTIFICAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI SONO SCARICABILI DAL SITO DELLA REGIONE LAZIO
DA VALERIA VERNINI E DA ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA È TUTTO,AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral