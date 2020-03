Viabilità Roma Regione Lazio del 21-03-2020 ore 17:30

VIABILITÀ DEL21 MARZO 2020 ORE 17.20 VALERIA VERNINI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL L’INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

PER EFFETTO DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO

IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA FERROVIA ROMA-LIDO

NELLE GIORNATE DEL 28 E 29 MARZO E DEL 4 E 5 APRILE

PER CONSENTIRE I LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO

LA CIRCOLAZIONE SARA’ INTERROTTA

TRA LE STAZIONI LIDO CENTRO E COLOMBO, NELLE DUE DIREZIONI

IN ALTERNATIVA POTRANNO ESSERE UTILIZZATE LE LINEE BUS 06 E, SOLO IL SABATO LE 061 E 064

RICORDIAMO, ANCHE IN QUESTO CASO, CHE GLI SPOSTAMENTI POSSONO ESSERE EFFETTUATI SOLO IN CASO DI COMPROVATO MOTIVO

TRASPORTO PUBBLICO

PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA METROC, OGGI E DOMANI LA CIRCOLAZIONE NELLA TRATTA TRA CASTROPRETORIO E LAURENTINA SARA’ INTERROTTA PER L’INTERA GIORNATA, ATTIVO SINO ALLE ORE 21.00 IL SERVIZIO NAVETTA SOSTITUTIVO DENOMINATO MB.

SOSPESO IL SERVIZIO BUS NOTTURNO DOPO LE ORE 21 SU INTERA RETE METROPOLITANA

INFINE,

INVITIAMO A SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ .

RICORDIAMO CHE SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI SOLO PER MOTIVI DI STRETTA NECESSITÀ. I MODULI DELL’AUTOCERTIFICAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI SONO SCARICABILI DAL SITO DELLA REGIONE LAZIO

DA VALERIA VERNINI E DA ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA È TUTTO,AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral