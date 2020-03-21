Viabilità Roma Regione Lazio del 21-03-2020 ore 18:30
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VIABILITÀ DEL21 MARZO 2020 ORE 18.20 VALERIA VERNINI
BUONASETRA E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL L’INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
PER EFFETTO DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO
IL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA FERROVIA ROMA-LIDO
NELLE GIORNATE DEL 28 E 29 MARZO E DEL 4 E 5 APRILE
PER CONSENTIRE I LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO
LA CIRCOLAZIONE SARA’ INTERROTTA
TRA LE STAZIONI LIDO CENTRO E COLOMBO, NELLE DUE DIREZIONI
IN ALTERNATIVA POTRANNO ESSERE UTILIZZATE LE LINEE BUS 06 E, SOLO IL SABATO LE 061 E 064
RICORDIAMO, ANCHE IN QUESTO CASO, CHE GLI SPOSTAMENTI POSSONO ESSERE EFFETTUATI SOLO IN CASO DI COMPROVATO MOTIVO
MENTRE
NELL’AMBITO DEL TRASPORTO AEREO, RICORDIAMO CHE È CHIUSO IL TERMINAL DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO; SITUAZIONE ANALOGA PER IL TERMINAL 1 DELL’AEROPORTO LEONARDO DA VINCI, MENTRE RESTERÀ OPERATIVO IL TERMINAL 3 PER LE OPERAZIONI DI CHECK IN, CONTROLLI E RICONSEGNA BAGAGLI.
SEMPRE PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS, SUL FRONTE DEL TRASPORTO FERROVIARIO SONO STATI ADOTTATI NUMEROSI PROVVEDIMENTI,E’ STATO
RIMODULATO IL PROGRAMMA DEI TRENI REGIONALI E DELLE FRECCE, CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE.
DA VALERIA VERNINI E DA ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA È TUTTO,AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral