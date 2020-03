Viabilità Roma Regione Lazio del 21-03-2020 ore 18:30

VIABILITÀ DEL21 MARZO 2020 ORE 18.20 VALERIA VERNINI

BUONASETRA E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL L’INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

PER EFFETTO DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO

IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA FERROVIA ROMA-LIDO

NELLE GIORNATE DEL 28 E 29 MARZO E DEL 4 E 5 APRILE

PER CONSENTIRE I LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO

LA CIRCOLAZIONE SARA’ INTERROTTA

TRA LE STAZIONI LIDO CENTRO E COLOMBO, NELLE DUE DIREZIONI

IN ALTERNATIVA POTRANNO ESSERE UTILIZZATE LE LINEE BUS 06 E, SOLO IL SABATO LE 061 E 064

RICORDIAMO, ANCHE IN QUESTO CASO, CHE GLI SPOSTAMENTI POSSONO ESSERE EFFETTUATI SOLO IN CASO DI COMPROVATO MOTIVO

MENTRE

NELL’AMBITO DEL TRASPORTO AEREO, RICORDIAMO CHE È CHIUSO IL TERMINAL DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO; SITUAZIONE ANALOGA PER IL TERMINAL 1 DELL’AEROPORTO LEONARDO DA VINCI, MENTRE RESTERÀ OPERATIVO IL TERMINAL 3 PER LE OPERAZIONI DI CHECK IN, CONTROLLI E RICONSEGNA BAGAGLI.

SEMPRE PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS, SUL FRONTE DEL TRASPORTO FERROVIARIO SONO STATI ADOTTATI NUMEROSI PROVVEDIMENTI,E’ STATO

RIMODULATO IL PROGRAMMA DEI TRENI REGIONALI E DELLE FRECCE, CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE.

