Viabilità Roma Regione Lazio del 21-03-2020 ore 19:30

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

PER EFFETTO DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO

TRASPORTO PUBBLICO

PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA METROC, OGGI E DOMANI LA CIRCOLAZIONE NELLA TRATTA TRA CASTROPRETORIO E LAURENTINA SARA’ INTERROTTA PER L’INTERA GIORNATA, ATTIVO SINO ALLE ORE 21.00 IL SERVIZIO NAVETTA SOSTITUTIVO DENOMINATO MB.

SOSPESO IL SERVIZIO BUS NOTTURNO DOPO LE ORE 21 SU INTERA RETE METROPOLITANA

RIMODULATO INOLTRE IL PROGRAMMA DEI TRENI REGIONALI E DELLE FRECCE, CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE.

NEL COMUNE DI FONDI ATTIVE MISURE DI CONTENIMENTO AL DIFFONDERSI DEL COVIDー19, COME DA ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO CON

A SEGUITO DELL’ORDINANZA INOLTRE UTTI I TRENI DELLA LINEA FL7 ROMANAPOLI VIA FORMIA NON EFFETTUERANNO FERMATA NELLA STAZIONE FONDI -SPERLONGA

ANCHE COTRAL HA SOSPESO TUTTE LE FERMATE , IN SALITA E DISCESA DI PASSEGGERI

ATTIVE LE DEVIAZIONI PER I MEZZI MERCI CON DESTINAZIONE MOF – CENTRO AGROALIMENTARE

INFINE, RICORDIAMO CHE

PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E’ OBBLIGATORIO ATTENERSI ALLE DISPOZIONI EMANATE DAL GOVERNO ,LIMITARE GLI SPOSTAMENTI SOLO A MOTIVI DI STRETTA NECESSITÀ

TIENI COMPORTAMENTI SERI E RESPONSABILI

