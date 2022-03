Viabilità Roma Regione Lazio del 21-03-2022 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 21 MARZO 2022 ORE 16:20 ARIANNA CAROCCI

IN APERTURA UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE

IN CARREGGIATA INTERNA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CHIUSA AL TRANSITO LA COMPLANARE ALL’ALTEZZA DELLA SALARIA, INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA CASSIA.

RIMANIAMO SUL RACCORDO, IN ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA TRA PONTINA E APPIA.

CI SPOSTIAMO SULLA ROMA FIUMICINO, FILE TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO.

SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

ANCORA DISAGI PER CHI PERCORRE LA STATALE DEI MONTI LEPINI, A CAUSA DI LAVORI IN CORSO PERMANGONO CODE TRA QUATTRO STRADE E GIULIANO DI ROMA NELLE DUE DIREZIONI.

CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO, RESTA RALLENTATO IL SERVIZIO SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA.

