Viabilità Roma Regione Lazio del 21-03-2022 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 21 MARZO 2022 ORE 17:05 ARIANNA CAROCCI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RIAPERTA LA COMPLANARE ALTEZZA SALARIA A SEGUITO DI INCIDENTE; PERMANGONO LUNGHE CODE A PARTIRE DALL’USCITA TRIONFALE.
SEMPRE SUL RACCORDO, MA IN ESTERNA, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA.
FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA DA ROMA.
SULLA ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE RACCORDO ANULARE.
CI SPOSTIAMO SULLA REGIONALE 155 DI FIUGGI, PER UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 54+000 CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI GIMIGNANO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
RESTA RALLENTATO IL SERVIZIO SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA.
DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, A PIÙ TARDI
Servizio fornito da Astral