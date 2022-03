Viabilità Roma Regione Lazio del 21-03-2022 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 21 MARZO 2022 ORE 17:05 ARIANNA CAROCCI

SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RIAPERTA LA COMPLANARE ALTEZZA SALARIA A SEGUITO DI INCIDENTE; PERMANGONO LUNGHE CODE A PARTIRE DALL’USCITA TRIONFALE.

SEMPRE SUL RACCORDO, MA IN ESTERNA, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA.

FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA DA ROMA.

SULLA ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE RACCORDO ANULARE.

CI SPOSTIAMO SULLA REGIONALE 155 DI FIUGGI, PER UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 54+000 CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI GIMIGNANO NEI DUE SENSI DI MARCIA.

RESTA RALLENTATO IL SERVIZIO SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA.

