Viabilità Roma Regione Lazio del 21-04-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 21 APRILE 2019 ORE 07.20 GIANMARCO TULLI
BUONGIORNO, BUONA PASQUA E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO IN GENERALE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
QUALCHE PROBLEMA SULLA VIA DEL MARE DOVE TROVIAMO CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASAL BERNOCCHI IN DIREZIONE OSTIA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
DALLA GIORNATA DI IERI È TORNATA IN STRADA LA LINEA BUS “MARE” 07, CHE COLLEGA LA FERMATA COLOMBO DELLA FERROVIA ROMA-LIDO A TORVAIANICA/CAMPO ASCOLANO
LA LINEA 07 PERCORRE LA VIA LITORANEA CON FERMATE NEI PRESSI DELLE SPIAGGE E SARÀ ATTIVA TUTTI I GIORNI
SEMPRE NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLE STAZIONI REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA SULLA LINEA A DEL METRO
I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI
È ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO
DA GIANMARCO TULLI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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