Viabilità Roma Regione Lazio del 21-04-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 21 APRILE 2019 ORE 07.20 GIANMARCO TULLI

BUONGIORNO, BUONA PASQUA E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO IN GENERALE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

QUALCHE PROBLEMA SULLA VIA DEL MARE DOVE TROVIAMO CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASAL BERNOCCHI IN DIREZIONE OSTIA

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

DALLA GIORNATA DI IERI È TORNATA IN STRADA LA LINEA BUS “MARE” 07, CHE COLLEGA LA FERMATA COLOMBO DELLA FERROVIA ROMA-LIDO A TORVAIANICA/CAMPO ASCOLANO

LA LINEA 07 PERCORRE LA VIA LITORANEA CON FERMATE NEI PRESSI DELLE SPIAGGE E SARÀ ATTIVA TUTTI I GIORNI

SEMPRE NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLE STAZIONI REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA SULLA LINEA A DEL METRO

I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI

È ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO

DA GIANMARCO TULLI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral