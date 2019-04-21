Viabilità Roma Regione Lazio del 21-04-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ 21 APRILE 2019 ORE 08.20 GIANMARCO TULLI
BUONGIORNO, BUONA PASQUA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN QUESTA GIORNATA FESTIVA PER ORA IL TRAFFICO È REGOLARE, PASSIAMO PERTANTO ALLE ALTRE NOTIZIE.
NELLA CAPITALE, IN VISTA DELLE CELEBRAZIONI PASQUALI, È STATA ISTITUITA UNA GREEN ZONE IN GRAN PARTE DEL CENTRO
CHE SARA’ ATTIVA FINO ALLE 15 DI LUNEDI’ DI PASQUETTA
DUNQUE, SARANNO VIETATE LE MANIFESTAZIONI, L’ACCESSO E IL TRANSITO DEI VEICOLI MERCI DI QUALSIASI DIMENSIONE
CONSUETA PEDONALIZZAZIONE OGGI E DOMANI DI VIA DEI FORI IMPERIALI. LE LINEE DI BUS N2, 51, 75, 85, 87 E 118 SARANNO DEVIATE. TUTTI I DETTAGLI NELLA SEZIONE TRASPORTO PUBBLICO DEL PORTALE INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.
DA GIANMARCO TULLI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral