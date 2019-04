Viabilità Roma Regione Lazio del 21-04-2019 ore 08:30

VIABILITÀ 21 APRILE 2019 ORE 08.20 GIANMARCO TULLI

BUONGIORNO, BUONA PASQUA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

IN QUESTA GIORNATA FESTIVA PER ORA IL TRAFFICO È REGOLARE, PASSIAMO PERTANTO ALLE ALTRE NOTIZIE.

NELLA CAPITALE, IN VISTA DELLE CELEBRAZIONI PASQUALI, È STATA ISTITUITA UNA GREEN ZONE IN GRAN PARTE DEL CENTRO

CHE SARA’ ATTIVA FINO ALLE 15 DI LUNEDI’ DI PASQUETTA

DUNQUE, SARANNO VIETATE LE MANIFESTAZIONI, L’ACCESSO E IL TRANSITO DEI VEICOLI MERCI DI QUALSIASI DIMENSIONE

CONSUETA PEDONALIZZAZIONE OGGI E DOMANI DI VIA DEI FORI IMPERIALI. LE LINEE DI BUS N2, 51, 75, 85, 87 E 118 SARANNO DEVIATE. TUTTI I DETTAGLI NELLA SEZIONE TRASPORTO PUBBLICO DEL PORTALE INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.

DA GIANMARCO TULLI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E A PIU’ TARDI

