Viabilità Roma Regione Lazio del 21-04-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ 21 APRILE 2019 ORE 09.20 GIANMARCO TULLI
BUONGIORNO, BUONA PASQUA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DALLA VIA DEL MARE DOVE LA STRADA È CHIUSA PER UN INCIDENTE TRA CASAL BERNOCCHI E IL SOTTOVIA DI ACILIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONE
PER IL TRASPORTO PUBBLICO:
LE LINEE TRAM 5-14-19 PER UN INCIDENTE SONO SOSTITUITE DA BUS NELLA TRATTA LARGO PRENESTE-GERANI/TOGLIATTI
NELLA CAPITALE, IN VISTA DELLE CELEBRAZIONI PASQUALI, È STATA ISTITUITA UNA GREEN ZONE IN GRAN PARTE DEL CENTRO
CHE SARA’ ATTIVA FINO ALLE 15 DI LUNEDI’ DI PASQUETTA
DUNQUE, SARANNO VIETATE LE MANIFESTAZIONI, L’ACCESSO E IL TRANSITO DEI VEICOLI MERCI DI QUALSIASI DIMENSIONE
SEMPRE NELL’AMBITO DEI RITI DELLA PASQUA CATTOLICA
ALLE ORE 10 SI SVOLGERA’ LA SANTA MESSA DEL PAPA IN PIAZZA SAN PIETRO CON POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE
PARTICOLARE ATTENZIONE NELLE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI FEDELI
DA GIANMARCO TULLI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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