Viabilità Roma Regione Lazio del 21-04-2019 ore 09:30

BUONGIORNO, BUONA PASQUA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DALLA VIA DEL MARE DOVE LA STRADA È CHIUSA PER UN INCIDENTE TRA CASAL BERNOCCHI E IL SOTTOVIA DI ACILIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONE

PER IL TRASPORTO PUBBLICO:

LE LINEE TRAM 5-14-19 PER UN INCIDENTE SONO SOSTITUITE DA BUS NELLA TRATTA LARGO PRENESTE-GERANI/TOGLIATTI

NELLA CAPITALE, IN VISTA DELLE CELEBRAZIONI PASQUALI, È STATA ISTITUITA UNA GREEN ZONE IN GRAN PARTE DEL CENTRO

CHE SARA’ ATTIVA FINO ALLE 15 DI LUNEDI’ DI PASQUETTA

DUNQUE, SARANNO VIETATE LE MANIFESTAZIONI, L’ACCESSO E IL TRANSITO DEI VEICOLI MERCI DI QUALSIASI DIMENSIONE

SEMPRE NELL’AMBITO DEI RITI DELLA PASQUA CATTOLICA

ALLE ORE 10 SI SVOLGERA’ LA SANTA MESSA DEL PAPA IN PIAZZA SAN PIETRO CON POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE

PARTICOLARE ATTENZIONE NELLE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI FEDELI

