Viabilità Roma Regione Lazio del 21-04-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 21 APRILE 2019 ORE 10.20 GIANMARCO TULLI
BUONGIORNO, BUONA PASQUA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DALLA VIA DEL MARE DOVE LA STRADA È STATA RIAPERTA TRA CASAL BERNOCCHI E IL SOTTOVIA DI ACILIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONE
SULL’A1 FIRENZE ROMA CODE PER TRAFFICO INTENSO IN PROSSIMITA’ DI PONZANO ROMANO PER LA PRESENZA DI ANIMALI SI CIRCOLA SU DUE CORSIE IN DIREZIONE ROMA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
SONO STATE RIATTIVATE LE LINEE TRAM 5-14-19 PRECEDENTEMENTE DEVIATE E SOSTITUITE DA BUS NELLA TRATTA LARGO PRENESTE-GERANI/TOGLIATTI
ED INFINE CONSUETA PEDONALIZZAZIONE OGGI E DOMANI DI VIA DEI FORI IMPERIALI. LE LINEE DI BUS N2, 51, 75, 85, 87 E 118 SARANNO DEVIATE. TUTTI I DETTAGLI NELLA SEZIONE TRASPORTO PUBBLICO DEL PORTALE INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.
DA GIANMARCO TULLI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral