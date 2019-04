Viabilità Roma Regione Lazio del 21-04-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 21 APRILE 2019 ORE 10.20 GIANMARCO TULLI

PARTIAMO DALLA VIA DEL MARE DOVE LA STRADA È STATA RIAPERTA TRA CASAL BERNOCCHI E IL SOTTOVIA DI ACILIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONE

SULL’A1 FIRENZE ROMA CODE PER TRAFFICO INTENSO IN PROSSIMITA’ DI PONZANO ROMANO PER LA PRESENZA DI ANIMALI SI CIRCOLA SU DUE CORSIE IN DIREZIONE ROMA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

SONO STATE RIATTIVATE LE LINEE TRAM 5-14-19 PRECEDENTEMENTE DEVIATE E SOSTITUITE DA BUS NELLA TRATTA LARGO PRENESTE-GERANI/TOGLIATTI

ED INFINE CONSUETA PEDONALIZZAZIONE OGGI E DOMANI DI VIA DEI FORI IMPERIALI. LE LINEE DI BUS N2, 51, 75, 85, 87 E 118 SARANNO DEVIATE. TUTTI I DETTAGLI NELLA SEZIONE TRASPORTO PUBBLICO DEL PORTALE INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.

