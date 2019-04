Viabilità Roma Regione Lazio del 21-04-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 21 APRILE 2019 ORE 11.20 GIANMARCO TULLI

BUONGIORNO, BUONA PASQUA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD CI SONO CODE ALLA BARRIERA DI ROMA NORD IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA FIRENZE

DISAGI ANCHE SULL’A24 ROMA TERAMO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA SETTECAMINI E LUNGHEZZA IN DIREZIONE TERAMO

CODE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LAURENTINA E PONTINA PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SU QUEST’ULTIMA

SULLA DIRAMAZIONE SALARIA INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI PASSO CORESE IN DIREZIONE DI BORGO QUINZIO

INFINE, PER IL TRASPORTO MARITTIMO

OGGI A CAUSA DI CONDIZIONI METEO AVVERSE,

LA CORSA FORMIA-PONZA DELLE ORE 14.30 ANTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 13.30

DA GIANMARCO TULLI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral