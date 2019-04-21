Viabilità Roma Regione Lazio del 21-04-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 21 APRILE 2019 ORE 12.20 GIANMARCO TULLI
BUONGIORNO, BUONA PASQUA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SI STA INTENSIFICANDO IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
PARTIAMO DALL’A12 ROMA TARQUINIA DOVE TROVIAMO CODE PER INCIDENTE ALTEZZA MACCARESE IN DIREZIONE AURELIA
DISAGI SUL RACCORDO CODE PER TRAFFICO INTENSO IN ESTERNA TRA DIRMAZIONE ROMA NORD E CASSIA VEIENTANA PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD. IN INTERNA CI SONO RALLENTAMENTI E CODE TRA NOMENTANA E L’APPIA.
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CI SONO CODE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO VERSO TERAMO
RALLENTAMENTI E CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO
SULLA NETTUNENSE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA, E SULL’APPIA IN PROSSIMITA’ DI ALBANO E VELLETRI, IL TUTTO NELLE DUE DIREZIONI.
DA GIANMARCO TULLI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral