Viabilità Roma Regione Lazio del 21-04-2019 ore 12:30

SI STA INTENSIFICANDO IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

PARTIAMO DALL’A12 ROMA TARQUINIA DOVE TROVIAMO CODE PER INCIDENTE ALTEZZA MACCARESE IN DIREZIONE AURELIA

DISAGI SUL RACCORDO CODE PER TRAFFICO INTENSO IN ESTERNA TRA DIRMAZIONE ROMA NORD E CASSIA VEIENTANA PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD. IN INTERNA CI SONO RALLENTAMENTI E CODE TRA NOMENTANA E L’APPIA.

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CI SONO CODE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO VERSO TERAMO

RALLENTAMENTI E CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO

SULLA NETTUNENSE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA, E SULL’APPIA IN PROSSIMITA’ DI ALBANO E VELLETRI, IL TUTTO NELLE DUE DIREZIONI.

