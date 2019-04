Viabilità Roma Regione Lazio del 21-04-2019 ore 13:30

VIABILITÀ 21 APRILE 2019 ORE 13.20 GIANMARCO TULLI

PARTIAMO DAL RACCORDO CODE PER TRAFFICO INTENSO IN ESTERNA TRA SALARIA E CASSIA VEIENTANA E PROSEGUENDO TRA PISANA E VIA DEL MARE. IN INTERNA CI SONO RALLENTAMENTI E CODE TRA CASILINA E ARDEATINA.

SULL’A12 ROMA TARQUINIA CODE PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI MACCARESE E PROSEGUENDO TRA PALIDORO E CERVETERI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA.

SULLA VIA DEL MARE CI SONO CODE PER INCIDENTE TRA IL RACCORDO E CASAL BERNOCCHI VERSO OSTIA

INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE CASAL PALOCCO

RALLENTAMENTI E CODE SULLA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI MONTEBELLO VERSO MALBORGETTO

SULLA NETTUNENSE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA, E SULL’APPIA IN PROSSIMITA’ DI ALBANO E VELLETRI, IL TUTTO NELLE DUE DIREZIONI.

