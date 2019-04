Viabilità Roma Regione Lazio del 21-04-2019 ore 16:30

VIABILITÀ 21 APRILE 2019 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASTEL DI DECIMA E VIA DI VALLERANO IN DIREZIONE EUR

AD ANGUILLARA TRAFFICO RALLENTATO IN VIA REGINALDO BELLONI TRA VIA LA SPEZIA E VIA TOSATO NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI

AD ANZIO RALLENTAMENTI IN VIA ALDOBRANDINI TRA PIAZZA DELLA PACE E VIA ROMA NEI DUE SENSI DI MARCIA

A TERRACINA SI RALLENTA SUL LUNGOMARE MATTEOTTI TRA VIA ROMA E VIA APPIA NELLE DUE DIREZIONI

DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO

Servizio fornito da Astral