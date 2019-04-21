Viabilità Roma Regione Lazio del 21-04-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 21 APRILE 2019 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASTEL DI DECIMA E VIA DI VALLERANO IN DIREZIONE EUR
AD ANGUILLARA TRAFFICO RALLENTATO IN VIA REGINALDO BELLONI TRA VIA LA SPEZIA E VIA TOSATO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI
AD ANZIO RALLENTAMENTI IN VIA ALDOBRANDINI TRA PIAZZA DELLA PACE E VIA ROMA NEI DUE SENSI DI MARCIA
A TERRACINA SI RALLENTA SUL LUNGOMARE MATTEOTTI TRA VIA ROMA E VIA APPIA NELLE DUE DIREZIONI
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO
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