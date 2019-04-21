Viabilità Roma Regione Lazio del 21-04-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ 21 APRILE 2019 ORE 17.20 CLAUDIO VELOCCIA
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
SULLA VIA CASSIA UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA LA STRADA MARTANA E VITERBO NORD NELLE DUE DIREZIONI
AD ANGUILLARA TRAFFICO RALLENTATO IN VIA REGINALDO BELLONI TRA VIA LA SPEZIA E VIA TOSATO NEI DUE SENSI DI MARCIA
RALLENTAMENTI A TREVIGNANO ROMANO IN VIA 4 NOVEMBRE TRA VIA MOSCA E VIA GARIBALDI NELLE DUE DIREZIONI
PERCORRENDO VIA SALARIA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO A FARA IN SABINA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA 313 DI PASSO CORESE IN DIREZIONE MONTEROTONDO
IN VIA AURELIA TRAFFICO RALLENTATO TRA MARINA DI SAN NICOLA E PALIDORO IN DIREZIONE ROMA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
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