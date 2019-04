Viabilità Roma Regione Lazio del 21-04-2019 ore 19:00

VIABILITÀ 21 APRILE 2019 ORE 18.50 CLAUDIO VELOCCIA

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

PERCORRENDO VIA CASSIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA STRADA MARTANA E VITERBO NORD NELLE DUE DIREZIONI

IN VIA SALARIA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO A FARA IN SABINA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA 313 DI PASSO CORESE IN DIREZIONE MONTEROTONDO

SULLA VIA PONTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR

IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA DIVINO AMORE IN DIREZIONE FRATTOCCHIE

PERCORRENDO VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI ARICCIA E GENZANO NELLE DUE DIREZIONI

AD ANZIO RALLENTAMENTI IN VIA ALDOBRANDINI TRA PIAZZA DELLA PACE E VIA ROMA NEI DUE SENSI DI MARCIA

