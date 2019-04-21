Viabilità Roma Regione Lazio del 21-04-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ 21 APRILE 2019 ORE 19.20 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LO SVINCOLO PER VIA APPIA
SULLA AI DIRAMAZIONE ROMA SUD SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO VERSO LA CAPITALE
IN VIA AURELIA TRAFFICO RALLENTATO TRA MARINA DI SAN NICOLA E PALIDORO IN DIREZIONE ROMA
SULLA VIA PONTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR
RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI ARICCIA ALBANO E VELLETRI NELLE DUE DIREZIONI
INFINE IN VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DIVINO AMORE E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE APPIA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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