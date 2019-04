Viabilità Roma Regione Lazio del 21-04-2019 ore 19:30

VIABILITÀ 21 APRILE 2019 ORE 19.20 CLAUDIO VELOCCIA

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA

MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LO SVINCOLO PER VIA APPIA

SULLA AI DIRAMAZIONE ROMA SUD SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO VERSO LA CAPITALE

IN VIA AURELIA TRAFFICO RALLENTATO TRA MARINA DI SAN NICOLA E PALIDORO IN DIREZIONE ROMA

SULLA VIA PONTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR

RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI ARICCIA ALBANO E VELLETRI NELLE DUE DIREZIONI

INFINE IN VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DIVINO AMORE E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE APPIA

DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral