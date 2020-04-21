Viabilità Roma Regione Lazio del 21-04-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 20 APRILE 2020 ORE 16:20 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
RAMMENTIAMO CHE PER EFFETTO DELLE MISURE ATTE AL CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19 SONO STATE DICHIARATE ZONE ROSSE I COMUNI DI CELLENO IN PROVINCIA DI VITERBO E CAMPAGNANO IN PROVINCIA DI ROMA. NEI DUE COMUNI I BUS NON EFFETTUANO LE SOSTE CON COTRAL CHE HA SOSPESO TUTTE LE FERMATE IN SALITA E DISCESA DEGLI UTENTI
A ROCCA DI PAPA, INVECE, CONTINUA AD ESSERE ZONA ROSSA LA STRUTTURA SANITARIA SAN RAFFAELE. PER LIMITARE L’ACCESSO ALL’AREA, CHIUSA AL TRAFFICO LA REGIONALE 218 DI ROCCA DI PAPA TRA VIA DEI LAGHI E VIA ROMA. SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO, FINO AL 28 APRILE PREVISTE DEVIAZIONI DI PERCORSO PER I BUS COTRAL DI COLLEGAMENTO TRA ROCCA DI PAPA E ROMA ANAGNINA.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO IL SERVIZIO COTRAL DA OGGI AL 24 APRILE PER LAVORI A DOGANELLA, MODIFICA PERCORSO DI TUTTE LE CORSE CORI LATINA E VICEVERSA IN FASCIA 7.30-18.00.
TUTTI I DETTAGLI IN MERITO SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
RICORDIAMO CHE, VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL CORONAVIRUS, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ.
DA FEDERICO ASCANI PER OGGI È TUTTO, ASTRAL INFOMOBILITA’ AUGURA UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA.
Servizio fornito da Astral