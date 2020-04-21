Viabilità Roma Regione Lazio del 21-04-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 21 APRILE 2020 ORE 09.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SULLA REGIONALE NETTUNENSE PROSEGUONO I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE TRA CECCHINA E CAMPOLEONE DI LANUVIO NEI DUE SENSI DI MARCIA, PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO,
SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD FINO AL 24 APRILE CHIUSO LO SVINCOLO SAN CESAREO IN USCITA PER LAVORI MANUTENZIONE STRADALE DALLE ORE 20 E FINO ALLE 6 DEL MATTINO
PERCORRENDO VIA SALARIA SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE MASSIMO DI VELOCITA TRA I KM 107+700 E 108+130 PER LAVORI DI MANUTENZIONE NELLA GALLERIA SAN PIETRO, TALI INTERVENTI VERRANNO EFFETTUATI DALLE ORE 89 E FINO ALLE 17.30
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, IL SERVIZIO COTRAL VIENE SOSPESO PER LE FERMATE NEL COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA, LE CORSE VALLELUNGA SAXA RUBRA E CAMPAGNANO SAXA RUBRA PARTIRANNO DA FORMELLO
NELLA CAPITALE RIMODULATO IL SERVIZIO METROPOLITANO CON INZIO ALLE 5.30 ED ULTIMA CORSA PREVISTA ALLE ORE 21.30
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO
Servizio fornito da Astral