Viabilità Roma Regione Lazio del 21-04-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 21 APRILE 2020 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

A SACROFANO TRAFFICO RALLENTATO SULLA PROVINCIALE SACROFANO – CASSIA TRA VIA RISORGIMENTO E VIA DELLO STADIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

PERCORRENDO LA PROVINCIALE MORLUPO – CAPENA SI RALLENTA A CAPENA ALL’ALTEZZA DI VIA MONTICELLI NELLE DUE DIREZIONI

A MONTEROTONDO RALLENTAMENTI IN VIA NOMENTANA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA STATALE SALARIA NEI DUE SENSI DI MARCIA

A MONTELIBRETTI TRAFFICO RALLENTATO SULLA PRINCIPALE VIA ROMA TRA VIA DELLA LIBERTA E VIA SAN ROCCO NELLE DUE DIREZIONI

SI RALLENTA A TIVOLI SULLA STATALE TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA SERENA NEI DUE SENSI DI MARCIA

INFINE PERCORRENDO LA STRADA REGIONALE 411 SUBLACENSE RALLENTAMENTI NELLA LOCALITA MADONNA DELLA PACE IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DELLE SELVE NELLE DUE DIREZIONI

Servizio fornito da Astral