Viabilità Roma Regione Lazio del 21-04-2020 ore 11:30

SULLA REGIONALE NETTUNENSE PROSEGUONO I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE TRA CECCHINA E CAMPOLEONE DI LANUVIO NEI DUE SENSI DI MARCIA, PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO,

PERCORRENDO VIA SALARIA SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI DI MANUTENZIONE NELLA GALLERIA SAN PIETRO, TALI INTERVENTI VERRANNO EFFETTUATI DALLE ORE E FINO ALLE 17.30

A SORA PER LAVORI DI ALLACCIO ALL’IMPIANTO FOGNARIO, ISTITUITO SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA BORGO SAN ROCCO DALLE ORE 8 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI

A FERENTINO PARTIRANNO IL 25 APRILE I LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE IDRICA, DIVIETO DI TRANSITO IN VIA SANT’AGATA DALLE ORE 8E 30 E FINO A CESSATE ESIGENZE

PER IL TRASPORTO PUBBLICO, IL SERVIZIO COTRAL VIENE SOSPESO PER LE FERMATE NEL COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA, LE CORSE VALLELUNGA SAXA RUBRA E CAMPAGNANO SAXA RUBRA PARTIRANNO DA FORMELLO

NELLA CAPITALE RIMODULATO IL SERVIZIO METROPOLITANO CON INZIO ALLE 5.30 ED ULTIMA CORSA PREVISTA ALLE ORE 21.30

