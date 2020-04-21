Viabilità Roma Regione Lazio del 21-04-2020 ore 12:30

di - 21 Aprile 2020 - 12:30

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 21 APRILE 2020 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    PERCORRENDO LA STATALE CASSIA SI STA IN CODA A VITERBO TRA VIA DELL’OLMO E STRADA TOBIA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    SULLA PROVINCIALE CANEPINESE SI RALLENTA NELLA LOCALITA CANEPINA ALL’ALTEZZA DI VIALE RIMEMBRANZE NELLE DUE DIREZIONI
    A CAPRANICA DI VITERBO RALLENTAMENTI SULLA PROVINCIALE VEJANESE TRA LARGO RIPOLI E LA STATALE CASSIA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    PERCORRENDO LA STRADA PROVINCIALE ARIANA AD ARTENA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI VIA CANNETOZZO NELLE DUE DIREZIONI
    SUL LITORALE ROMANO RALLENTAMENTI A COLLE ROMITRO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI PLATANI NEI DUE SENSI DI MARCIA
    PERCORRNENDO LA STATALE APPIA SUD A FONDI SI RALLENTA TRA VIA ROMA E VIA DELLA STAZIONE NELLE DUE DIREZIONI
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home