Viabilità Roma Regione Lazio del 21-04-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 21 APRILE 2020 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
PERCORRENDO LA STATALE CASSIA SI STA IN CODA A VITERBO TRA VIA DELL’OLMO E STRADA TOBIA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA PROVINCIALE CANEPINESE SI RALLENTA NELLA LOCALITA CANEPINA ALL’ALTEZZA DI VIALE RIMEMBRANZE NELLE DUE DIREZIONI
A CAPRANICA DI VITERBO RALLENTAMENTI SULLA PROVINCIALE VEJANESE TRA LARGO RIPOLI E LA STATALE CASSIA NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO LA STRADA PROVINCIALE ARIANA AD ARTENA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI VIA CANNETOZZO NELLE DUE DIREZIONI
SUL LITORALE ROMANO RALLENTAMENTI A COLLE ROMITRO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI PLATANI NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRNENDO LA STATALE APPIA SUD A FONDI SI RALLENTA TRA VIA ROMA E VIA DELLA STAZIONE NELLE DUE DIREZIONI
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