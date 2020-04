Viabilità Roma Regione Lazio del 21-04-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 21 APRILE 2020 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA PRENESTINA E COLLATINA IN CARREGGIATA INTERNA

SULLA PROVINCIALE ARIANA AD ARTENA RALLENTAMENTI TRA VIA DELLA CACCIATA E VIA COLLE CANNETOZZO NEI DUE SENSI DI MARCIA

A COLLEFERRO SI RALLENTA IN VIA TRAIANA ALL’ALTEZZA DI VIA COSTE VICO IN DIREZIONE SEGNI

A FROSINONE RALLENTAMENTI SULLA REGIONALE DEI MONTI LEPINI TRA VIA METABO E VIA VALLE FIORETTA NEI DUE SENSI DI MARCIA

RIMAMENDO A FROSINONE SI RALLENTA IN VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA SILVIO DE SANCTIS NELLE DUE DIREZIONI

PER IL TRASPORTO PUBBLICO, IL SERVIZIO COTRAL VIENE SOSPESO PER LE FERMATE NEL COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA, LE CORSE VALLELUNGA SAXA RUBRA E CAMPAGNANO SAXA RUBRA PARTIRANNO DA FORMELLO

NELLA CAPITALE RIMODULATO IL SERVIZIO METROPOLITANO CON INZIO ALLE 5.30 ED ULTIMA CORSA PREVISTA ALLE ORE 21.30

DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO

