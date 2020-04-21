Viabilità Roma Regione Lazio del 21-04-2020 ore 18:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 21 APRILE 2020 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER LAVORI NOTTURNI CHIUSA LA CARREGGIATA INTERNA TRA TRIONFALE E CASSIA DALLE 9 E TRENTA E FINO ALLE 6 DEL MATTINO,
SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD FINO AL 24 APRILE CHIUSO IN ENTRATA LO SVINCOLO SAN CESAREO IN DIREZIONE A1 MILANO NAPOLI DALLE ORE 20 E FINO ALLE 6 DEL MATTINO
SULLA A24 ROMA TERAMO PER LAVORI ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA A CASTEL MADAMA FINO AL 24 APRILE IN FASCIA DIURNA
A FROSINONE CONTINUANO I LAVORI ALLA RETE IDRICA CITTADINA, FINO AL 25 APRILE DIVIETO DI CIRCOLAZIONE ED ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA FONTANA UNICA FINO ALLE ORE 18
A MAGLIANO SABINA PER LAVORI DI POTATURA E PULIZIA STRADALE ATTIVA UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO IN VIALE 13 LUGLIO VIA DEI MOLINI E VIA SAN LORENZO DALLE ORE 7 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI
Servizio fornito da Astral