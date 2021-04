Viabilità Roma Regione Lazio del 21-04-2021 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 21 APRILE 2021 ORE 07:20 FLAVIA DONDOLINI

APRIAMO CON LA TANGENZIALE DEI CASTELLI AL MOMENTO CHIUSA IN DIREZIONE ARICCIA PER RIPRISTINO INCIDENTE. VI INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE

PASSIAMO ALLA VIABILITA’ SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD. PER CHI E’ IN VIAGGIO IN DIREZIONE ROMA CODE DA TORRENOVA PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE

E PROPRIO SULL’INTERNA DEL RACCORDO ANULARE INIZIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO, IN PARTICOLARE NEL TRATTO TRA LA STESSA DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’ ARDEATINA

CODE ANCHE IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DEL NODO CON LA A24 ROMA TERAMO

A PROPOSITO DI A24, SUL TRATTO URBANO SI STA IN CODA VERSO IL CENTRO TRA LO SVINCOLO FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST

VERSO ROMA CODE SULLA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E TENUTA SANTA COLOMBA

SITUAZIONE ANALOGA, SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO, SULLA VIA FLAMINIA TRA VIA DI GROTTAROSSA E VIA DEI DUE PONTI

MENTRE NEI DUE SENSI DI MARCIA SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA ALTEZZA LA GIUSTINIANA

IN CHIUSURA, PER IL TRASPORTO PUBBLICO

RICORDIAMO CHE SONO NUOVAMENTE ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ E ATAC: IL SERVIZIO È ATTIVO ANCHE PER LE PROVINCE DI RIETI E LATINA.

TRA LE NOVITÀ, RICORDIAMO LA NUOVA LINEA S15 DA ACILIA A PIRAMIDE/OSTIENSE PER GLI UTENTI DELLA FERROVIA ROMA LIDO,

LA S03 DA BELLE ARTI EFFETTUA CAPOLINEA A PIAZZA MANCINI CON FREQUENZA OGNI 4 MINUTI.

