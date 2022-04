Viabilità Roma Regione Lazio del 21-04-2022 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 21 APRILE 2022 ORE 08:35 FEDERICO MONTI

TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA PRENESTINA E L’APPIA; MENTRE, IN ESTERNA, INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA CASSIA, BOCCEA E AURELIA E, PROSEGUENDO, TRA VIA CASILINA E A24.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANE TRAFFICO CONGESTIONATO TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA.

SI PROCEDE IN COLONNA SULLA VIA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA.

MASSIMA ATTENZIONE PER UNA SERIE DI INCIDENTI A PARTIRE DA QUELLO OCCORSO SULLA SS4 SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTELIBRETTI CHE PROVOCA CODE TRA PASSO CORESE E LA SP35D NELLE DUE DIREZIONI.

SI STA IN CODA POI SU VIA DELLA SCAFA, TRA VIA TRINCEA DELLE FRASCHE E VIALE DEI ROMAGNOLI SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA. E DISAGI SEMPRE PER UN SINISTRO STRADALE QUESTA VOLTA SULLA VIA DEL MARE ALTEZZA DRAGONCELLO CON DISAGI ALLA VIABILITÀ IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA PER LAVORI IN CORSO NEL TRATTO COMPRESO TRA TRIGORIA E SPINACETO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO LE LINEE S DI ASTRAL SPA. IN STRADA I BUS DELLA S13 SAXA RUBRA-TERMINI E DELLA S15 ACILIA-PIRAMIDE.

