Viabilità Roma Regione Lazio del 21-04-2022 ore 09:15

APRIAMO CON L’INCIDENTE SULLA A12, ROMA-CIVITAVECCHIA, CHE PROVOCA CODE TRA LADISPOLI E TORRIMPIETRA VERSO ROMA.

TRAFFICO INTENSO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA PRENESTINA E L’APPIA; MENTRE, IN ESTERNA, INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA DIRAMAZIONE ROMA-NORD DELL’A1 E LA CASSIA, TRA BOCCEA E AURELIA E, PROSEGUENDO ANCORA, TRA VIA CASILINA E A24.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANE TRAFFICO CONGESTIONATO TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA.

TRAFFICO ANCORA BLOCCATO SULLA VIA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA.

SI RALLENTA SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO.

INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA PER LAVORI IN CORSO NEL TRATTO COMPRESO TRA TRIGORIA E SPINACETO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.

