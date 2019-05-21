Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 21 MAGGIO 2019 ORE 08.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO;
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO UN INCIDENTE PROVOCA ULTERIORI CODE TRA SALARIA E CASSIA;
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
VERSO LA STESSA TANGENZIALE TRAFFICO RALLENTATO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA IL RACCORDO E L’AEROPORTO DELL’URBE;
CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE DOVE SEMPRE PER TRAFFICO IN ENTRATA SI PROCEDE A RILENTO SULLA ROMA FIUMICINO, TRA IL RACCORDO E VIALE ISACCO NEWTON; SULLA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, E SULL’APPIA CON CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER CIAMPINO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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